Les relations Maroc-Tanzanie ont de tout temps été fondées sur la solidarité au service des causes africaines (M. Bourita)

Les relations entre le Maroc et la Tanzanie ont de tout temps été fondées sur la solidarité mutuelle et l'action résolue au service des causes africaines, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Lors d’un point de presse conjoint à l'issue de ses entretiens avec son homologue tanzanien, January Makamba, M. Bourita a souligné que les relations entre les deux pays, qui remontent à plusieurs décennies, trouvent leur fondement dans la défense des causes africaines et de l'unité du continent.

La visite que SM le Roi Mohammed VI a effectuée en Tanzanie en 2016 marque un tournant majeur dans les relations entre les deux pays, en ce sens qu'elle a permis d'ouvrir de larges perspectives à la coopération bilatérale, avec notamment la signature de plus de 22 accords, a-t-il poursuivi, relevant que la Visite Royale a enclenché une dynamique positive dans ces relations, illustrée par l'ouverture de l'ambassade du Maroc à Dar Essalam.

Au cours de cette entrevue, l'accent a été mis sur les moyens de mettre en œuvre les accords signés et de promouvoir l'esprit positif impulsé par la Visite Royale, mais aussi de mobiliser les acteurs des départements gouvernementaux et du secteur privé de sorte à traduire dans les faits les objectifs assignés aux relations bilatérales, a, en outre, fait savoir le ministre.

Il a, à cet égard, mis en avant le large éventail des domaines de coopération et de partage d'expériences entre le Maroc et la Tanzanie, avec à leur tête l'agriculture, la formation et les infrastructures, dans le cadre de la vision de Sa Majesté le Roi pour la coopération Sud-Sud et la solidarité entre les pays africains.

Les deux pays ont joué un rôle historique dans la défense des questions africaines, a rappelé M. Bourita qui a insisté sur la consolidation du dialogue politique bilatéral et la coordination au sein des organisations régionales et internationales sur les questions intéressant le continent.

Les deux parties sont résolues à œuvrer, dans les semaines et les mois à venir, pour être à la hauteur des ambitions de SM le Roi Mohammed VI et de la Présidente de la République de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, de manière à hisser les relations bilatérales au bénéfice des deux peuples et du continent africain, a-t-il ajouté.

Les relations maroco-tanzaniennes ont enregistré des progrès significatifs depuis la visite de Sa Majesté le Roi en Tanzanie, en octobre 2016, couronnée par la signature de 22 accords de partenariat couvrant plusieurs domaines, ainsi que le lancement de grands chantiers de coopération entre les deux pays.

Le Royaume a fait part de sa disposition à accompagner les efforts déployés par la Tanzanie pour promouvoir les secteurs de développement prioritaires, en tirant le meilleur parti de l'échange d'expertises et d'expériences dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, le tourisme, les infrastructures, les énergies renouvelables, la gestion portuaire et la qualification des ressources humaines.

Le lancement de la Commission mixte de coopération représente une étape importante pour asseoir les fondements d'une coopération bilatérale solide et pérenne, en mettant en place un cadre juridique pour le renforcement du partenariat maroco-tanzanien et l'intensification des échanges de visites entre les responsables des deux pays dans divers secteurs.

(MAP 21.12.2023)