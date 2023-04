Les visites de l'exposition et du musée de la Sira annabaouia de 10h00 à 18h00 à partir du 25 avril (ICESCO)

L'Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a annoncé jeudi que les visites de l'exposition internationale et du musée de la Sira annabaouia et de la civilisation islamique, qu’elle abrite actuellement dans son siège à Rabat, reprendront à partir du 25 avril de 10h00 à 18h00, tous les jours sauf le lundi.

L'exposition internationale et le Musée de la Sira annabaouia et de la civilisation islamique connaissent une grande affluence d'un public de tout âge et de tous horizons, Marocains, résidents ou visiteurs du Royaume, souligne un communiqué de l'ISESCO qui fait état de plus de 2,2 millions de visiteurs depuis l'ouverture du musée le 28 novembre 2022.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la tenue de l'exposition internationale et du musée de la Sîrah annabaouia et de la civilisation islamique au siège de l’ICESCO constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’Organisation, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc.



Cette première version de son genre en dehors du Royaume d'Arabie Saoudite s’inscrit dans le cadre de la mission de l’ICESCO visant à mettre en valeur les aspects civilisationnels de la Sîrah du Prophète, à promouvoir le juste-milieu de l’Islam et à lutter contre l’extrémisme, en se fondant sur le Saint Coran et la noble Sunnah et en recourant aux techniques d’intelligence artificielle.



Le musée et l'exposition ouvrent leur portes gratuitement à ses visiteurs, sur réservation des tickets via le lien: http://tickets.ma.salamfairs.com.sa/, tandis que pour les visites de groupes, il est conseillé de prendre contact avec le service client au numéro: 00212761222222.

MAP: 13/04/2023