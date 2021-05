L’Exposition universelle Dubaï 2020 et les perspectives de la participation marocaine au centre d’entretiens maroco-émiratis

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale et Commissaire générale du Pavillon marocain à l’Exposition Universelle Dubaï 2020, Mme Nadia Fettah Alaoui, a eu, mardi à Dubaï, des entretiens avec le Commissaire général de cet événement et ministre émirati de la Tolérance et de la coexistence, Sheikh Nahayan bin Mabarak Al Nahayan.

Au cours de leur entrevue, les deux parties ont loué l’excellence des relations unissant le Maroc et les Emirats Arabes Unis, se réjouissant du niveau de coopération atteint par les deux pays frères dans plusieurs domaines.

Cet entretien a été l’occasion d’aborder les enjeux de l’Exposition Universelle Dubaï 2020 et d’échanger sur les perspectives d’une participation très active du Maroc tout au long de cette manifestation.

Dans ce cadre, Mme Fettah Alaoui a exprimé la disposition du Maroc à œuvrer avec les responsables d’Expo 2020 Dubaï pour promouvoir les valeurs de modération, de tolérance et d’ouverture dans les programmes d’animation de cette exposition.

De son côté, Sheikh Nahayan bin Mabarak Al Nahayan a félicité le Maroc pour l’architecture du pavillon marocain qu’il a qualifié d’un des plus beaux pavillons sur le site de l’Exposition.

Cet entretien, tenu en marge de la participation de la délégation marocaine à la dernière rencontre internationale des participants à l’Exposition Universelle Dubaï 2020, s’est déroulé en présence de l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal.

MAP 05/05/2021