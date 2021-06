Libye: M. Bourita s’entretient avec MM. Aguila Salah et Khaled Al Mechri

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu, vendredi, des entretiens avec M. Aguila Salah, président du Parlement libyen, et M. Khaled Al Mechri, président du Haut Conseil d’État libyen.

Ces entretiens interviennent dans le cadre des efforts consentis par le Royaume du Maroc, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, en vue de poursuivre l’accompagnement du dialogue inter-libyen et de contribuer au règlement de la crise libyenne à travers le soutien à toutes les opportunités de communication et de dialogue entre les différentes parties, pour instaurer la stabilité et la paix dans ce pays maghrébin frère, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

En visite au Maroc, MM. Salah et Al Mechri ont eu une série de rencontres avec le Président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, et le Président de la Chambre des Conseillers, M. Hakim Benchamach.

MAP-04/06/2021