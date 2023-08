L'ICESCO va célébrer vendredi 3 millions de visiteurs à l’Exposition et au Musée de la Sîrah du Prophète

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) organise, vendredi prochain, une cérémonie internationale exceptionnelle pour célébrer trois millions de visiteurs à l’Exposition et au Musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, tenus actuellement à son siège à Rabat, et ce depuis leur ouverture en novembre 2022 sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Tenu par l’ICESCO en partenariat avec la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc, cet important événement connaîtra la présence de haut niveau de responsables, chefs religieux, personnalités publiques, diplomates et journalistes de plusieurs pays, afin de célébrer le succès de cette grande manifestation scientifique qui constitue le couronnement du partenariat stratégique entre les trois institutions précitées, indique l’organisation dans un communiqué.



Le programme de la célébration comprendra les allocutions respectives des chefs de l’ICESCO, de la Ligue et de la Rabita, ainsi que celles des hauts responsables présents, et passera en revue le parcours de création de l’Exposition et du Musée à Rabat et ses différentes étapes jusqu’à la réalisation en un temps record de ce grand nombre de visiteurs.



Au menu également figurent des chants religieux interprétés par des chanteurs célèbres de différents pays, des lectures de poésie et la projection de documentaires sur l’exposition et le musée.



Les actes de cette cérémonie seront retransmis en direct sur les pages officielles et comptes de l’ICESCO sur les différents réseaux sociaux, dans ses trois langues de travail (arabe, anglais et français).



Cette manifestation est la première édition itinérante des expositions sur la Sîrah du Prophète et la civilisation islamique en dehors du Royaume d’Arabie Saoudite, dont la ville sainte d’Al Madina Al Munawwarah accueille le siège permanent.

MAP: 23/08/2023