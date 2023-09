Ligue arabe : inauguration du "Salon marocain" après sa rénovation

Le "Salon marocain" a été inauguré mercredi au siège du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes au Caire, après sa rénovation et son réaménagement par le Maroc, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, de l'ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, et des diplomates.

Adjacent à la grande Salle de la Ligue des Etats arabes, ce Salon, dont l'inauguration coïncide avec la tenue du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des affaires étrangères sous la présidence du Maroc, reflète la finesse de l'architecture marocaine ainsi que la richesse et la diversité de la culture du Royaume.



Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé du département des médias et de la communication, Ahmed Rachid Khattabi, a indiqué que ce Salon regorge d'aspects artistiques dans le style marocain ancestral, ajoutant qu’avec sa rénovation, le Salon est désormais plus somptueux en termes d’agencement de couleurs, de décor et de tableaux artistiques, ce qui reflète encore la contribution et l’engagement du Maroc au soutien de la Ligue arabe.



Il a, par ailleurs, exprimé sa joie d’accueillir de nombreux invités dans ce Salon, preuve de la dimension civilisationnelle intrinsèque au Maroc.



Pour sa part, M. Khattabi a souligné que le Salon est une consécration de la présence marocaine au sein de la Ligue arabe, étant donné que le Royaume est un acteur actif et important du système arabe, faisant observer qu'il traduit également la diversité et la richesse de l'héritage patrimonial marocain.



L'esthétique des tableaux et des motifs décoratifs représentent une empreinte marocaine par excellence et une touche civilisationnelle et culturelle avec une profondeur politique, a-t-il fait savoir.



Il a, en outre, relevé que l’inauguration de ce Salon constitue une consécration du rôle que joue le Maroc au sein de la Ligue arabe et son engagement en faveur des questions arabes, notamment la question palestinienne, grâce au rôle fondamental et majeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, saluant l'attachement du Maroc à ses constantes au niveau de la politique étrangère et son soutien au système régional arabe.

