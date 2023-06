M. Ait Taleb appelle à garantir la sécurité des informations de santé des patients

Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, a appelé, jeudi à Rabat, à garantir la sécurité et la confidentialité des informations des patients dans le système national d'information de santé.

"Conscients que les informations de santé des patients sont des données sensibles et précieuses qui attirent l'attention des cybercriminels. Nous devons donc être vigilants et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ces données contre les risques cybernétiques", a souligné M. Ait Taleb dans son allocution d'ouverture lors du séminaire sur "La sécurité des systèmes d’information de la santé".



Le nouveau système de santé, qui couvre tous les établissements de santé du Royaume, permettra l'amélioration de la qualité des soins et des services, a-t-il fait savoir, notant que grâce à l'identifiant unique attribué à chaque patient, ce système garantit également la fiabilité des données relatives à leur prise en charge.



Les médecins auront accès en temps réel au dossier médical informatisé de chaque patient, assurant ainsi une traçabilité et un suivi sécurisés, a-t-il précisé.



Le ministre a, dans ce sillage, indiqué que la transformation numérique du système national de santé est essentielle pour offrir des services de santé de qualité, accessibles et efficaces à tous les citoyens.



"De ce fait, nous avons collaboré avec la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) pour vérifier l'identité des patients et prévenir toute utilisation abusive de leurs informations médicales", a ajouté M. Ait Taleb, mettant en avant la prise de mesures pour renforcer la sécurité du système national d'information sanitaire et protéger les données de santé des patients, à travers l’élaboration d’une politique nationale de sécurité pour le système d'information sanitaire et la mise en place des organes de sécurité dédiés à cet effet.



Ce séminaire est d'autant plus important qu'il se tient dans le contexte de la réforme majeure du système national de santé, initiée sur Hautes Instructions Royales, s’est félicité le ministre, expliquant que cette réforme place le patient et le citoyen au centre de ses préoccupations et vise à améliorer considérablement la qualité des services hospitaliers et sanitaires offerts.



Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, ce séminaire est organisé par la direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) relevant de l’administration de la Défense nationale, en partenariat avec le ministère de la santé et de la protection sociale.



L'organisation de cet évènement s'inscrit dans le cadre de la dynamique que connait le système national de santé, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste a appelé à réformer et restructurer afin d'assurer la mise en œuvre efficiente et efficace des chantiers de la protection sociale et de la couverture sanitaire. Elle s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Loi n° 06.22 relative au système de santé, notamment le quatrième pilier qui concerne la digitalisation du secteur de la santé, à travers la création d'un système d'information intégré permettant de collecter, de traiter et d'exploiter toutes les informations de base du système de santé.



Ce séminaire a pour objectif de répondre à l'impératif d'accompagnement de la transformation digitale du secteur de la santé et mettre en évidence les mesures de sécurité appropriées pouvant être appliquées pour améliorer la confiance numérique.

MAP: 22/06/2023