M. Ait Taleb: L'innovation joue un rôle "crucial" dans la recherche et le traitement des maladies rares

L'innovation joue également un rôle "crucial" dans la recherche et le traitement des maladies rares, d'où l’importance des progrès technologiques qui permettent de développer les techniques de diagnostic, et d'en améliorer la précision et la rapidité, a affirmé, vendredi à Had Soualem (province de Berrechid), le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Pr. Khalid Ait Taleb.

Les progrès technologiques permettent de développer les techniques de diagnostic, et d'en améliorer la précision et la rapidité contribuant ainsi à une prise en charge plus précoce et appropriée des patients, a dit M. Taleb à l’occasion de la signature du Mémorandum d’Entente entre les ministère de la Santé et de la Protection Sociale et de l'Industrie et du commerce, DASSAULT Systèmes de l’Amérique du Nord, BAYLOR College of Medicine, SOTHEMA et REGENLAB dans les domaines du développement galénique et des essais cliniques.



"Cela inclut également la mise en place des médicaments orphelins, ainsi que des thérapies géniques ou cellulaires personnalisées, jouant ainsi un rôle crucial pour améliorer la qualité de vie de la population concernée et accélérer les progrès dans ce domaine", a-t-il dit.



"La signature de ce mémorandum marque un pas important vers le renforcement de la souveraineté sanitaire, et nous ouvre la voie à une coopération fructueuse et durable, basée sur la performance et l’innovation", a poursuivi le ministre, relevant que le but est d'améliorer l'offre de soins et de relever les défis auxquels le système de santé est confronté en mettant l'accent sur les sciences réglementaires, les recherches cliniques, les technologies numériques des essais cliniques ainsi que les stratégies de e-learning.



Conscient de l'importance du Partenariat Public Privé, dans le cadre de la transformation en profondeur du système de santé au Maroc sous les directives éclairées de SM le Roi Mohammed VI, "le ministère de la santé et de la Protection Sociale a fait le choix de s’ouvrir sur ce mode de partenariat produisant ainsi une combinaison optimale visant à promouvoir l'innovation, accélérer la mise en œuvre de nouvelles technologies et améliorer les infrastructures médicales", a ajouté le ministre.



Et M. Ait Taleb de préciser que dans cette optique, ce Mémorandum "reflète notre engagement et conviction, sur l’importance des progrès technologiques et de l’intelligence artificielle dans le développement de la recherche médicale, la production des médicaments plus ciblés et plus efficaces, la sécurisation et le renforcement des essais cliniques dans le respect des normes éthiques, de la sécurité des patients, et de l'intégrité scientifique".



Signé par le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la PDG de la société Sothema Lamia Tazi, Dassault Systèmes (AMERICAS CORP,) représenté par Jean-Philippe Laguerre, le Baylor College of medicine (États-Unis, Texas) représenté par Sharmila Anandasabapathy et Regenlab (Suisse, Etas Unis) représenté par Antonino Turzi, ce partenariat intervient en application des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI relatives à l’accompagnement des chantiers de la généralisation de la protection sociale et de la couverture sanitaire universelle.



Ce mémorandum unique en son genre donnera naissance au premier écosystème à l’échelle africaine spécialisé dans le développement galénique (CDMO) et les essais cliniques (CRO) utilisant les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle dans le but d'accélérer l'innovation et le développement de médicaments dont les anti-cancéreux.

MAP: 23/06/2023