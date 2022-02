M. Akhannouch: La Haute Commission mixte maroco-qatarie a été l’occasion d’explorer de nouvelles opportunités de coopération bilatérale

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est dit satisfait des résultats des travaux de la Haute Commission mixte maroco-qatarie, réunie lundi à Doha, soulignant qu’elle a constitué une opportunité pour discuter de l’amélioration des opportunités d’investissement et de la coopération économique entre les deux pays et pour explorer les grandes opportunités offertes dans ce domaine.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la réunion, M. Akhannouch a indiqué qu’il existe des perspectives très positives de coopération dans divers domaines qui seront la cible d’actions entre les gouvernements des deux pays.

Le Chef du gouvernement a aussi salué la position ferme de l’Etat du Qatar soutenant la question de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, notant que Doha a toujours pris des positions positives et claires à cet égard.

Il a ajouté que la délégation marocaine a été reçue par Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar.

La délégation marocaine était composée de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et Mohamed Sitri, ambassadeur du Royaume à Doha.

MAP 07/02/2022