M. Akhannouch s'entretient à Bruxelles avec la Présidente de la Commission européenne

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mardi à Bruxelles, avec la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Les deux parties ont insisté sur la solidité des relations entre le Royaume et l’Union européenne et examiné les moyens de renforcement du partenariat stratégique qui les lie, notamment dans le contexte actuel.

Le Maroc est le premier partenaire économique et commercial de l’Union européenne au niveau du continent africain, tout comme l’UE est le premier partenaire commercial du Royaume, avec des échanges commerciaux qui dépassent 60pc du volume total des échanges.

(MAP 10.10.2023)