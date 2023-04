M. Baitas: Le coût du dialogue social se chiffre à près de 9 milliards de dirhams

Le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a révélé jeudi que le coût du dialogue social se chiffre à près de 9 milliards de dirhams, sans compter le montant réservé aux promotions qui étaientgelées pendant deux années.

Ce montant de près de 9 milliards de dirhams englobe tous les secteurs concernés par le dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux et qui s'est déroulé dans un cadre empreint de respect et de responsabilité, a-t-il noté lors du point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, soulignant que l'Exécutif considère les centrales syndicales comme un partenaire principal dans la résolution des questions concernant la classe ouvrière.



Tout en saluant l'implication sérieuse de toutes les parties dans le dialogue social, il a assuré que ''le gouvernement a honoré une grande partie de ses engagements malgré la conjoncture difficile'' tout en poursuivant le dialogue social avec le lancement du round d'avril qui se déroule dans un cadre également empreint de responsabilité et de confiance.



Le ministre a aussi rappelé la mise en place d'une commission mixte composée de représentants des secteurs public et privé et ce, dans un souci pour le gouvernement de suivre toutes les questions et tous les dossiers ainsi que les résultats attendus du dialogue social, notamment en ce qui concerne l'augmentation des salaires, notant que la loi relative à la grève s'inscrit également dans cette perspective et que des nouveautés concernant ce texte seront annoncées dans les semaines à venir.



Il a fait enfin savoir que le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences présentera à l'occasion de la fête du travail un exposé exhaustif sur les tenants et aboutissants du dialogue social lors du round d'avril.

MAP: 27/04/2023