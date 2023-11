M. Baitas : Près de 24.000 bénéficiaires des aides financières mensuelles allouées aux personnes sinistrées par le séisme à la date du 13 novembre

Quelque 23.931 personnes ont bénéficié, à la date du 13 novembre, de l'aide financière allouée aux sinistrés par le séisme d'Al Haouz, d'une valeur mensuelle de 2.500 dirhams, a indiqué, mercredi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Répondant aux questions des journalistes lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de Gouvernement, M. Baitas a expliqué que 97% des dossiers reçus (24.573) durant ce mois de novembre ont été traités.

Le porte-parole du gouvernement a précisé que le nombre de bénéficiaires de ces aides a atteint, en octobre dernier, 25.228 bénéficiaires, soit un taux de traitement de 92% des 27.753 demandes. Concernant l'aide financière dédiée à la reconstruction des logements partiellement effondrés, M. Baitas a confirmé que la première tranche de 20.000 Dh a été approuvée, notant que le nombre de demandes est de l'ordre de 6.000.

L'aide a été débloquée pour 3.326 demandes, soit un taux d'exécution de 55%, a-t-il ajouté, soulignant que le travail se poursuit en vue d'assurer le traitement de l'ensemble des demandes reçues.

M. Baitas a affirmé que de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement en vue de réhabiliter et remettre à niveau rapidement les infrastructures touchées par le séisme, rappelant l'adoption de la loi relative à la création de l'Agence de développement du Haut Atlas et le lancement de plusieurs marchés liés aux secteurs touchés par le séisme.

Et de souligner que le travail se poursuit "d'une manière diligente et soutenue en vue de remettre la région dans son état d'avant le séisme", en droite ligne avec la nouvelle vision voulue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et dont la réalisation nécessite une enveloppe de 120 milliards de dirhams.

(MAP 15.11.2023)