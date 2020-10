M. Benalilou: L'Institution du Médiateur du Royaume adopte une approche basée sur les principes de justice et d’équité

L’Institution du Médiateur du Royaume (IRM) adopte une approche basée sur les principes de justice et d’équité dans le traitement des questions soumises à son attention, a indiqué, jeudi à Rabat, le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, en mettant en avant le rôle de l’IRM dans l’édification démocratique et de l'Etat de droit.

Cité dans un communiqué de l’IRM, M. Benalilou, qui était l'invité de la Fondation diplomatique dans le cadre de la 91è session des "Carrefours diplomatiques", a passé en revue les prérogatives de l’Institution, ses moyens et son efficience dans la mise en oeuvre de ses recommandations dans le cadre de l’obligation morale émanant de la Constitution et de la formulation des dispositions de son nouveau règlement.



La rencontre a réuni 40 ambassadeurs accrédités au Maroc, dont 12 en présentiel et 28 via visioconférences.



M. Benalilou a en outre souligné la conformité des critères de travail de l'Institution avec les normes internationales, en particulier les principes de Paris, ajoutant que cette rencontre a permis de prendre connaissance de la médiation institutionnelle au Maroc et de répondre aux questions des représentations étrangères. Au terme de la réunion, le doyen du corps diplomatique au Maroc a remis un certificat de remerciement et d'estime au Médiateur du Royaume, saluant une opportunité qui a permis d'échanger les données et les informations.



MAP: 22/10/2020