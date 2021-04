M. Benchamach: Les relations avec les parlements d'Amérique latine et des Caraïbes un choix stratégique dans le cadre de la coopération Sud-Sud

Le processus d'instauration et de consolidation des relations avec les parlements d'Amérique latine et des Caraïbes est un choix stratégique du Royaume du Maroc, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué mardi, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.



Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, M. Benchamach a évoqué, dans une allocution par visioconférence lors de la cérémonie de remise de la Médaille de mérite et d'estime qui lui a été décernée par l'Assemblée nationale de l'Équateur, l'importance de sa visite à la tête d'une délégation parlementaire en République de l'Équateur en juin 2019, et les importantes réunions bilatérales qui ont eu lieu.



Le responsable marocain a réitéré, poursuit la même source, son engagement de mettre en œuvre le contenu et les conclusions des entretiens qu'il a eus avec le président de l'assemblée nationale de l'Equateur, César Litardo Caicedo, au cours desquels le deux parties ont affirmé la profondeur des valeurs et des points communs entre le Maroc et l'Équateur et les grandes opportunités qu'elles offrent et qui nécessitent une action conjointe pour répondre aux aspirations des deux peuples.



Le président de la Chambre des conseillers a exprimé, à cette occasion, son profond estime pour cette décoration profondément symbolique, aux côtés d'Abdelkader Salama, vice-président de la Chambre des conseillers, et d'Ahmed Lakhrif, secrétaire de la Chambre, président du groupe d'amitié Maroc-Equateur.



Cette décoration, en reconnaissance du rôle pionnier que joue la Chambre des conseillers dans la consolidation et le renforcement des liens d'amitié et de coopération parlementaire avec la République de l'Équateur et avec les parlements d'Amérique latine et des Caraïbes, est l'aboutissement d'un parcours distingué dans la construction de relations bilatérales entre les deux institutions législatives.



Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de la République de l'Équateur, César Litardo Caicedo, qui était accompagné du président du groupe d'amitié Equateur-Maroc, José Serrano Salgado, a souligné l'importance de cette rencontre pour réitérer l'engagement en faveur d'une action commune afin de renforcer et consolider les relations bilatérales entre les deux institutions législatives, de manière à servir les intérêts des deux pays et des peuples équatorien et marocain.



Il a évoqué, à cet égard, l'importance de la visite d'une délégation parlementaire dirigée par M. Benchamach en République de l'Équateur, ainsi que de la réunion bilatérale virtuelle entre les deux parties en décembre de l'année précédente.



La distinction du président de la Chambre des conseillers intervient en reconnaissance de son parcours politique riche et symbolique, ainsi que ses initiatives, notamment la création du Forum parlementaire afro-latino-américain "AFROLAC", a-t-il indiqué.



Dans le même sillage, le responsable équatorien a noté que la médaille "Vicente Rocafuerte" décernée à MM. Salama et Lakhrif intervient en reconnaissance de leurs efforts en faveur du renforcement des relations bilatérales et des relations multilatérales avec les parlements des pays d'Amérique latine et des Caraïbes.



Sur un autre registre, MM. Benchamach, Salama et Lakhrif ont exprimé leur gratitude à l'Assemblée nationale de l'Équateur pour sa position noble et solidaire en faveur des efforts déployés par le Maroc pour protéger ses frontières et son opération pacifique pour garantir la liberté de circulation civile et commerciale au passage frontalier d'El-Guerguerat.

MAP: 20/04/2021