M. Benmoussa: la restructuration des parcours de formation du corps enseignant et l’accord avec les centrales syndicales, principales réalisations depuis la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a affirmé, mardi, à Rabat, que la restructuration des parcours de formation des enseignants et l’accord avec les centrales syndicales les plus représentatives, sont les principales réalisations depuis la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 adoptée par le Conseil de Gouvernement.

Lors d’un point de presse dédié à la présentation des données et des nouveautés de la rentrée scolaire 2023-2024, M. Benmoussa a précisé que les principales réalisations établies depuis la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 portent sur la restructuration des parcours de formations des enseignants, notant que le nombre d’inscrits a plus que doublé dans les filières de formation des enseignants par rapport à l’année précédente, avec 87% de bacheliers ayant obtenu leur baccalauréat avec mention.



Et d’ajouter que parmi ces réalisations figurent également l’accord avec les centrales syndicales autour de la mise en œuvre du statut unifié des fonctionnaires du secteur, dans le but d’améliorer la situation du corps enseignant.



Par ailleurs, M. Benmoussa a noté que plus de 17.000 élèves ont bénéficié d’activités de soutien scolaire suivant l’approche TaRL (Teaching at the right level / enseigner au bon niveau), soulignant que le nombre d’élèves qui réussissent leurs soustractions est passé de 10 à 60%, en l'espace d'un mois après avoir adopté cette approche.



Parmi les autres réalisations mises en ouvre, le ministre a ajouté que 17.000 étudiants du cycle de licence de l’Education ont effectué des activités pédagogiques au sein d’établissements scolaires en échange d’une gratification mensuelle, 11.000 enseignants ont été formés à l’approche TaRL et les diplômes du baccalauréat ont été numérisés pour la première fois, avec l'inscription de plus de 10.000 entrées à la plateforme dédiée au baccalauréat numérique.

MAP: 05/09/2023