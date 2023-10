M. Benmoussa: La visite de la secrétaire au Trésor US au lycée Moulay Youssef à Marrakech, un message de soutien et de solidarité

La visite de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, au lycée secondaire qualifiant Moulay Youssef à Marrakech, qui accueille plusieurs élèves transférés des établissements scolaires d'Al Haouz touchés par le séisme du 08 septembre dernier, constitue un message de soutien et de solidarité, a affirmé mardi, à Marrakech, le ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa.

Cette visite a offert l’occasion pour s’enquérir des mesures prises pour assurer la poursuite des élèves de leurs cours dans les plus brefs délais, a relevé M. Benmoussa dans une déclaration à la presse, indiquant que la visite de Mme Yellen était aussi destinée à prendre connaissance des conditions d’accompagnement et de soutien social et psychologique fournis à ces élèves.



Le ministre a par la même occasion, souligné que cette visite a offert l’occasion pour le gouvernement marocain pour remercier les Etats-Unis d’Amérique pour son soutien à travers le programme de coopération Millennium Challenge Corporation (MCC), qui représente un appui exceptionnel dans le cadre de la réforme entreprise par le Maroc en vue de promouvoir la qualité de l’enseignement et de la formation au sein des établissements scolaires.



M. Benmoussa a dans ce cadre, indiqué que près de 30 établissements scolaires de la région Marrakech-Safi ont bénéficié de ce programme alors qu’un programme visant la révision des cursus au niveau collégial a été lancé, avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).



Ce programme vise à donner une forte impulsion à la réforme et la transformation escomptées au sein des classes, a-t-il tenu à rappeler.



Lors de cette visite, Mme Janet Yellen a pris connaissance du programme mis en place, en application des Hautes Instructions Royales, en vue d'assurer la poursuite urgente des cours dans une première phase, le programme de l’amélioration des conditions d’accueil de ces élèves notamment au cours de la saison hivernale, l’opération de reconstruction de plusieurs établissements scolaires touchés par le séisme et le programme de développement de ces zones.

