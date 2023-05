M. Bourita reçoit la maire de la municipalité péruvienne “Pueblo libre”

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mardi à Rabat, la maire de la municipalité péruvienne “Pueblo libre”, Mónica Tello López.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail entreprise du 12 au 20 mai par Mme. Tello López au Maroc, en vue de sceller un accord de jumelage entre la municipalité de Pueblo Libre et Laâyoune.

Dans une déclaration à la presse, la maire de Pueblo Libre a affirmé son adhésion aux efforts de l’initiative du Congrès péruvien, qui a créé un “Groupe de soutien et d’appui à l’initiative marocaine d’autonomie”, soulignant que sa visite au Maroc vise à renforcer les relations bilatérales.

Elle a également relevé avoir examiné avec M. Bourita les moyens de renforcer les liens d’amitié entre le Maroc et la République du Pérou, notamment la municipalité de Pueblo Libre, relevant dans ce sens que le Congrès péruvien a fixé la date du 30 novembre, pour célébrer la visite de SM le Roi Mohammed VI au Pérou en 2004.

“Ces célébrations seront l’occasion de faire découvrir la culture marocaine aux habitants de Pueblo Libre, à travers des manifestations artistiques et culinaires ainsi que de créations mettant en avant l’artisanat marocain”, a ajouté Mme Tello López.

La maire de la municipalité de Pueblo Libre et la délégation l’accompagnant avaient tenu, lundi à Rabat, une rencontre avec la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, qui a mis en avant les avancées notables réalisées par le Maroc, en matière de promotion des droits des femmes, ainsi que le rôle pionnier qu’elles jouent désormais, dans la gestion des affaires locales et politiques.

