M. Bourita représente SM le Roi aux deux sommets extraordinaires de l'UA à Malabo

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, représente SM le Roi Mohammed VI aux travaux des deux Sommets extraordinaires de l'Union africaine (UA) sur les questions humanitaires dans le Continent et sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, qui se tiennent vendredi et samedi à Malabo, en Guinée équatoriale.

Le Sommet sur les questions humanitaires dans le Continent s'est ouvert vendredi matin, alors que celui sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique est prévu samedi dans la capitale équato-guinéenne.



Ces deux Sommets extraordinaires interviennent à un moment où le Continent africain fait face à plusieurs défis sécuritaire, sanitaires, d’insécurité alimentaires, des changements climatiques en plus des conflits armés internes et communautaires, outre les difficultés humanitaires croissantes aggravées par l’impact socio-économique de la pandémie de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien.



