M. Bourita s'entretient avec la ministre du Commerce extérieur et du développement de la coopération des Pays-Bas

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, lundi à Rabat, avec la ministre du Commerce extérieur et du Développement de la coopération des Pays-Bas, Liesje Shreinemacher.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette entrevue, Mme Shreinemacher a affirmé que sa visite dans le Royaume s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération liant les deux pays, notamment dans le domaine économique.



"Notre visite au Maroc traduit l'excellence de nos relations d'amitié et de coopération", a-t-elle dit, soulignant que les deux pays entretiennent de bons rapports économiques et s'attèlent à bâtir de nouveaux fondements pour leur partenariat futur.



Après avoir exprimé les condoléances de son pays à la suite du séisme qui a frappé récemment le Royaume, Mme Shreinemacher a affirmé conduire, lors de cette visite, une délégation d’hommes d’affaires néerlandais spécialisés dans la gestion de l’eau et l’agriculture, dans le but d’aider à la reconstruction des régions touchées par le tremblement de terre.



Tout en rappelant la présence dans les Pays-Bas d'une forte communauté marocaine au nombre de 400.000, la ministre a fait part de l'engagement de son pays à contribuer aux efforts déployés par le Maroc pour la reconstruction et la réhabilitation des zones affectées par le séisme.

MAP: 09/10/2023