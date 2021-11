M. Bourita s'entretient avec le Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, M. Nasser Bourita, s'est entretenu, mardi à Rabat, avec le Commissaire de l'Union Africaine (UA) aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité, M. Bankole Adeoye.

Cet entretien a porté sur la paix et la sécurité dans le Continent africain, les réformes et initiatives menées par l'UA, ainsi que sur le rôle majeur du Maroc au sein de l'Organisation panafricaine et le partage de son expérience et expertise, notamment en ce qui concerne les élections. Un accent particulier a été également mis, à cette occasion, sur le rôle important du Maroc dans la stabilité et la sécurité en Afrique, ainsi que sur l'importance de la réforme du Conseil de paix et de sécurité (CPS). Dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, M. Bourita a indiqué avoir évoqué avec M. Adeoye la question des piliers adoptés par la Commission pour mener sa réforme, à savoir la gouvernance, la diplomatie africaine, la paix et la stabilité, considérées nécessaires pour la stabilité en Afrique, ainsi que le soutien du Maroc à ces initiatives et son appui en termes d’observations électorales, de diplomatie préventive et de gestion des crises.



Pour sa part, le Commissaire de l'UA aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité a souligné l'importance du rôle majeur du Maroc en matière de bonne gouvernance, de stabilité et de sécurité dans le Continent. Durant les 6 derniers mois, la Commission s'est impliquée dans l’exécution de son nouvel organigramme, avec la participation agissante du Maroc après son retour à l'UA, ajouté M. Adeoye.

MAP: 16/11/2021