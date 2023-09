M. Bourita s’entretient avec l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec l’Envoyé personnel du Secrétaire général (SG) de l’ONU pour le Sahara marocain, M. Staffan De Mistura.

Le déplacement de M. De Mistura dans le Royaume s’inscrit dans le cadre d’une visite dans la région en vue de relancer le processus politique des tables rondes avec la participation du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du "polisario", conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment la résolution 2654, adoptée le 27 octobre 2022, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

La même source précise que ces entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’ONU, M. Omar Hilal.

A cette occasion, la délégation marocaine a rappelé les constantes de la position du Maroc, telles que réaffirmées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans le Discours Royal prononcé à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, le 6 novembre 2022, pour une solution politique, basée exclusivement sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume, relève le communiqué.

Auparavant, M. De Mistura avait effectué une visite à Laayoune et à Dakhla où il a eu une série de rencontres avec les élus, les chioukhs, les notables locaux et les acteurs économiques. Il a également eu des rencontres avec les représentants de la société civile, les jeunes, et les femmes.

Tous ces interlocuteurs ont édifié l’Envoyé personnel sur l’essor économique et social et la dynamique politique et démocratique que connaissent les deux régions du Sahara marocain.

L’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain a également visité des projets d’investissement et d’infrastructure à caractère socio-économique et constaté de visu les avancées réalisées dans la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement pour les provinces du Sud, lancé en 2015 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste.

(MAP 08.09.2023)