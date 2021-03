M. Bourita s’entretient avec son homologue belge

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita a eu, mardi, un entretien téléphonique avec la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales du Royaume de Belgique, Mme Sophie Wilmès.

Les deux ministres se sont félicités, à cette occasion, des liens d’amitié qui lient les deux Familles Royales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ils ont aussi souligné l’excellence du partenariat entre les deux pays et de la densité de leurs relations, empreintes d’amitié et de respect mutuel.

Mme Wilmès a salué, dans ce cadre, le rôle de la communauté marocaine établie en Belgique, pilier de ce partenariat exemplaire.

Elle a également loué le rôle du Royaume en tant que relai de développement et acteur important dans la stabilité et la prospérité dans la région et en Afrique en général.

M. Bourita et Mme Wilmès ont convenu d’une visite de la ministre belge au Maroc au courant de cette année, une visite qui viendra consacrer le caractère stratégique du partenariat bilatéral, en consolidant le dialogue politique et la coopération consulaire et judiciaire et en ouvrant la voie à de nouveaux axes novateurs de coopération économique, comme le développement des chaînes de valeurs et de l’économie verte, poursuit le communiqué.

Les deux ministres ont également souligné l’importance de poursuivre la coopération au sujet des questions d’intérêt commun au niveau multilatéral et au sein des instances internationales.

-M¨-30/03/2021