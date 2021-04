M. Bourita s'entretient avec son homologue indonésienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est entretenu mercredi en visioconférence avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi.

Lors de cet entretien, M. Bourita et Mme Marsudi ont salué l’excellence des relations entre les deux pays dont le 60ème anniversaire a été célébré le 19 avril de cette année, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE dans un communiqué.

Ces relations bilatérales ont été marquées, selon les deux ministres, par un dialogue régulier et amical qu’ils ont convenu de renforcer davantage, particulièrement dans le contexte de la pandémie du coronavirus.

Les deux responsables se sont entendus sur l’ambition d’intensifier les consultations politiques et développer la coopération économique entre le Maroc et l’Indonésie à travers la mise en œuvre des accords signés lors de la 2ème session de la commission mixte tenue à Jakarta en octobre 2019, a ajouté la même source. Ils ont également soulevé l’intérêt de promouvoir la coopération triangulaire et d’encourager l’interaction entre les communautés d’affaires des deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture, des mines et du tourisme, a précisé le ministère.

Dans la perspective de la tenue la 3ème session de la commission mixte, prévue avant la fin de 2021, M. Bourita et Mme Marsudi ont souligné la nécessité d’identifier de futurs projets d’accords en capitalisant sur les potentialités et complémentarités des deux pays.

Les deux ministres, a poursuivi le communiqué, ont également mis en avant l’importance de la concertation entre le Maroc et l’Indonésie au sein des instances internationales sur des questions d’intérêt commun.

A cet égard, Mme Marsudi s’est réjouie du soutien du Maroc aux efforts de l’ASEAN et de l’Indonésie pour une sortie de crise au Myanmar, notamment ceux consentis pour la tenue d’un Sommet Spécial de l’ASEAN sur la question, à Jakarta, a conclu le ministère.

MAP 21/04/2021