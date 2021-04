M. Bourita s'entretient avec son homologue norvégienne

Le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, Nasser Bourita, s'est entretenu, jeudi par visioconférence, avec la ministre des Affaires Étrangères de la République de Norvège, Ine Marie Eriksen Soreide.

Soulignant l'excellence des relations entre le Maroc et la Norvège, les deux ministres ont réitéré leur volonté commune de les renforcer davantage, notamment en intensifiant les consultations politiques ainsi qu’en élaborant une feuille de route commune pour aboutir à des initiatives conjointes concrètes, indique un communiqué du ministère.

Après s'être félicités de la gestion exemplaire par les deux pays de la lutte contre la Covid-19, M. Bourita et Mme Eriksen Soreide ont insisté sur l'importance de capitaliser sur la période post-pandémie pour mettre en place un agenda de coopération et de visites sectorielles, en l'élargissant aux domaines de la jeunesse de la culture, du tourisme et du climat, précise-t-on.

Par ailleurs, lors de l'échange sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, Mme Eriksen Soreide a tenu à saluer le rôle stabilisateur joué par le Maroc dans la région.

Les deux ministres ont également mis en avant l’importance de la concertation entre le Maroc et la Norvège au sein des instances internationales sur des questions d’intérêt commun. Ils ont aussi convenu de l’organisation d’une visite de travail de Mme Eriksen Soreide au Maroc au courant de cette année, conclut le communiqué.

MAP 29/04/2021