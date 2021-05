M. Bourita s'entretient avec son homologue portugais

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a tenu une visioconférence, ce vendredi, avec le ministre d’Etat et des Affaires étrangères du Portugal, M. Augusto Santos Silva.

Lors de cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre des contacts permanents et réguliers entre les deux pays, les deux ministres ont loué l’excellence des relations entre le Maroc et le Portugal, indique un communiqué du ministère.



Ils ont également convenu de préparer les prochaines échéances de l’agenda bilatéral, dans l’optique de la tenue de la Réunion de Haut Niveau et de l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays.



M. Bourita et M. Santos Silva ont souligné l’importance de conforter la dynamique de coopération bilatérale et de l’adapter aux nouvelles exigences imposées par la pandémie de Covid-19 en capitalisant sur le développement de nouvelles chaines de valeurs et l’exploration de domaines novateurs de coopération, précise-t-on de même source.



Le ministre portugais a tenu à saluer la réussite de la campagne de vaccination contre le Covid-19 menée au Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



M. Santos Silva a tenu à souligner le rôle actif du Maroc dans le processus d’intégration et de coopération en Méditerranée, tout en réitérant le soutien au Partenariat Stratégique entre le Maroc et l’UE, dont le Portugal assure la présidence.



Les deux ministres ont souligné l’importance de poursuivre la coordination et la coopération pour contribuer au règlement et à la résolution de plusieurs questions régionales, notamment en Libye, au Sahel et dans d’autres régions d’Afrique.



Ils ont réaffirmé l’importance de poursuivre la concertation entre les deux pays au niveau multilatéral et au sein des instances internationales, conclut le communiqué.

(MAP-30/04/2021)