M. El Ktiri: La Révolution du Roi et du Peuple, un moment clé dans la lutte nationale pour l’Indépendance

La Révolution du Roi et du Peuple, une épopée nationale unissant la volonté d'un leader avec son peuple, est un moment clé dans la lutte nationale pour l’Indépendance, a indiqué, mardi à El Jadida, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.

Lors d’une conférence organisée à l’espace de la Mémoire à l'initiative de l’Association de la Presse d’El Jadida (APEJ), sous le thème: "70 ans de sérieux, d'engagement et de développement", M. El Ktiri a mis en avant l'importance de la thématique de cette conférence dans la mesure où elle permet de s'arrêter sur "le rôle de la presse et moyens d’information dans l'épanouissement, développement et la promotion de l’action de la résistance et de l’armée de libération".



A cet égard, il a relevé que nombre de publications, de périodiques, de journaux et de revues sont parus pendant la période de lutte pour l’indépendance, depuis l’établissement du protectorat jusqu’à la révolution du Roi et du peuple, le 20 août 1953, notant que pendant toutes ces péripéties, la presse était présente, jouant un rôle primordial dans plusieurs villes du Royaume comme Tanger, Tétouan, Fès, Rabat, Salé et Casablanca.



Selon M. El Ktiri, à la faveur de la presse, le mouvement national a réussi la mission d’éveil des consciences des nationalistes et de différentes couches de la population, pendant toute la période de lutte pour l’indépendance.



"Nous devons beaucoup à la presse et aux moyens d'information pour avoir effectivement tracé la voie pour cette révolution du Roi et du Peuple, devenue la flamme qui a fait gagner à notre pays sa cause, celle de l’indépendance, de la libération et de l’intégrité territoriale depuis le retour de Feu SM Mohammed V, le 13 novembre 1955, jusqu’à la nouvelle ère sous le règne de SM le Roi Mohammed VI", a indiqué Mustapha El Ktiri, dans une déclaration à la MAP.



"Nous sommes appelés à préserver la mémoire nationale et les gloires de la lutte nationale pour que les générations actuelles et montantes s’inspirent des valeurs de patriotisme et de l’esprit de citoyenneté, en vue de défendre les constantes nationales et l’intégrité territoriale, relever les défis du développement intégré et réaliser le projet sociétal moderniste et démocratique du Maroc nouveau, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI", a t-il ajouté.



Pour sa part, le président de l’APEJ, Bouchaib Benkrayou, a souligné que cette rencontre tombe à point nommé, à un moment où le Royaume commémore le 70ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple, ajoutant que l'Association saisit cette occasion pour réaffirmer sa mobilisation permanente derrière SM le Roi Mohammed VI afin de défendre l’intégrité territoriale.



De son côté, Ahmed Taleb Belhaj, l’un des anciens résistants et membres de l’armée de libération, a mis l'accent sur l'importance de transmettre les enseignements tirés de cet anniversaire aux générations d’aujourd’hui et de demain, pour renforcer l’esprit de patriotisme et le sentiment de fierté de l’identité marocaine, ajoutant que "la révolution du Roi et du Peuple est une épopée riche en enseignements à retenir pour éclairer l’esprit des jeunes et des nouvelles générations dans le présent et dans l’avenir".



À l'issue de cette rencontre, des hommages ont été rendus à 4 résistants, issus de la province, en reconnaissance de leur abnégation et énormes sacrifices pour la défense des valeurs sacrées et constantes de la nation. Il s’agit des résistants Mbark Mouggar, Ahmed Taleb Belhaj, feu Abderrahmane Khilki et feu Mohamed Yacolti Baamrani.



La réunion a été également marquée par des discours et des témoignages mettant en avant les aspects essentiels de cet événement national et son rôle dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté.

MAP: 23/08/2023