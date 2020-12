M. El Otmani : “Nous sommes mobilisés derrière SM le Roi, au service des intérêts suprêmes du Royaume”

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a réaffirmé, jeudi, la “mobilisation permanente du gouvernement derrière SM le Roi Mohammed VI dans toutes Ses initiatives lancées au service des intérêts suprêmes du Royaume”.

Intervenant à l’ouverture des travaux du Conseil de gouvernement, M. El Otmani a souligné que la question de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale a connu des tournants majeurs, notamment après la déclaration de l’Administration américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Chef du gouvernement a également insisté sur l’importance et l’urgence de la mobilisation nationale autour de la question du Sahara marocain et des autres questions, qu’elles soient internes, telles que le développement et la justice sociale, ou externes.

Se félicitant des dernières réalisations de la diplomatie marocaine, “dont nous devons être fiers”, M. El Otmani a évoqué le message adressé par SM le Roi, mercredi, au Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas Abou Mazen, dans lequel le Souverain a réitéré la position constante du Royaume du Maroc soutenant la cause palestinienne, le statut spécial et le cachet musulman de la ville sainte d’Al-Qods et de la Mosquée Al-Aqsa.

Le Chef du gouvernement a également évoqué la décision de SM le Roi de convoquer la réunion de la 21è Session du Comité Al-Qods, et de procéder à l’actualisation des structures de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif afin de lui donner un nouveau souffle et lui permettre de poursuivre son soutien au profit des habitants Palestiniens d’Al-Qods en matière de santé, d’éducation et d’habitat, ce qui témoigne de la volonté du Souverain, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, de s’acquitter de son rôle de soutien à la ville d’Al-Qods Acharif et aux Maqdessis.

Par ailleurs, M. El Otmani a rappelé la publication de la Loi de finances 2021 au Bulletin officiel le 18 décembre 2020, et l’approbation par le parlement du projet de loi relatif à la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, deux éléments fondamentaux du plan de relance économique préconisé par SM le Roi.

Le Chef du gouvernement a, en outre, relevé que ce plan de relance, dont les contours commencent à se dessiner, aura des effets positifs sur l’économie nationale, notamment avec la poursuite de la mise en œuvre des différentes mesures visant à promouvoir l’économie et l’entreprise nationale.

S’agissant de l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc et des préparatifs en cours pour le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, le Chef du gouvernement a salué les efforts entrepris par l’ensemble des départements gouvernementaux, notamment les ministères de la Santé, de l’Intérieur, de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration et celui des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, pour leur contribution et leur implication dans la réussite de ce chantier.

Il a également appelé à davantage de mobilisation collective pour réduire les répercussions de la pandémie sur le plan socio-économique, entre autres, et à la poursuite de la coordination entre les départements gouvernementaux dans la réalisation des chantiers horizontaux et de la mise en œuvre des grandes réformes, insistant que la pandémie de la Covid-19 ne peut justifier la suspension de la mise en oeuvre de ces réformes.

-MAP-24/12/2020