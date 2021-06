M. El Otmani reçoit le Président du CESEC en Côte d’Ivoire

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a reçu, vendredi à Rabat, le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) de la République de Côte d’Ivoire, M. Eugène Aka Aouélé.

Le responsable ivoirien effectue une visite dans le Royaume dans le cadre de sa participation à la réunion du bureau de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA).

Selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, MM. El Otmani et Aouélé se sont félicités, lors de cette entrevue, des relations d’amitié séculaires et distinguées unissant le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire, ainsi que du niveau de coopération bilatérale qui couvre plusieurs domaines du développement économique et social, outre les échanges culturels.

A cette occasion, M. El Otmani a réitéré la volonté du Maroc de développer et de diversifier les relations de partenariat le liant aux différents États africains et son attachement à l’appui et à l’accompagnement du développement dans le Continent, à travers les investissements marocains publics et privés et les programmes de transfert des expertises et de formation des cadres dans les différentes institutions internationales et ce, dans le cadre de la politique africaine menée sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

Les deux parties ont aussi souligné, lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire à Rabat, l’importance du rôle dévolu aux Conseils économiques, sociaux et environnementaux et institutions similaires d’Afrique en matière d’accompagnement des politiques publiques dans les divers domaines de développement et de leur contribution majeure à la réalisation de l’intégration africaine, conclut le communiqué.

MAP 11/06/2021