M. Hammouchi reçoit les membres du corps de la Sûreté nationale et de la DGST en partance aux lieux saints de l’Islam pour accomplir le pèlerinage

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu jeudi les membres du corps de la Sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), en partance aux Lieux Saints de l’Islam pour accomplir le rite du pèlerinage au titre de l’année en cours.

Il s’agit de 295 bénéficiaires issus du corps de la Sûreté nationale, dont 168 ayant bénéficié d’une couverture complète de tous les frais et dépenses du pèlerinage, et 127 de couverture partielle, en plus d’une subvention exceptionnelle remise directement à tous les bénéficiaires, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).



Les bénéficiaires se répartissent entre fonctionnaires actifs, retraités de la DGSN et de la DGST, et veuves d'agents de la sûreté, a ajouté la même source.



A cette occasion, M. Hammouchi a souligné l’intérêt particulier accordé à la question de l’extension du nombre de bénéficiaires du pèlerinage parmi les agents de la sûreté nationale, la sécurité spirituelle des fonctionnaires de la sûreté étant un facteur de renforcement de leur sécurité sociale et une motivation à davantage de dévouement au service des questions de la sûreté du pays et des citoyens.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire a appelé les pèlerins à s'imprégner et respecter les Hautes Orientations Royales, lesquelles engagent les pèlerins marocains à se conformer aux préceptes de l'Islam, appelant les pèlerins de la famille de la DGSN/DGST à s’entraider pour présenter la meilleure image du corps de la sûreté, relève la même source.

M. Hammouchi a donné les instructions et directives nécessaires à la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale en vue d’assurer toutes les conditions nécessaires pour permettre aux pèlerins de la sûreté nationale d’accomplir leurs rituels du hajj dans les meilleures conditions, conclut le communiqué.

MAP: 08/06/2023