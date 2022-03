M. Laftit reçoit le ministre djiboutien chargé de la décentralisation

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a reçu, samedi à Rabat, le ministre djiboutien délégué chargé de la décentralisation Kassim Haroun, en visite de travail au Maroc du 26 au 30 mars.

Lors de cette réunion, les deux parties ont évoqué les moyens à même de renforcer la coopération bilatérale notamment en ce qui concerne le développement des mécanismes de coopération entre les collectivités territoriales des deux pays pour fournir le soutien et l’assistance institutionnelle, technique et de gestion dans le cadre de la décentralisation et la déconcentration, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

A l’issue de cette rencontre, un mémorandum d’entente a été signé entre le ministère de l’Intérieur et le ministère délégué chargé de la décentralisation de la République de Djibouti, ajoute la même source.

Ce mémorandum d’entente est le cadre idoine pour le développement de la coopération décentralisée entre les deux parties, en identifiant les dispositions organisationnelles à même de mettre en oeuvre le plan d’action, d’assurer son suivi et son évaluation sous une supervision bilatérale du ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc et du ministère délégué chargé de la décentralisation de la République de Djibouti, conclut le communiqué.

MAP 26/03/2022