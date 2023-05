M. Mayara en visite de travail en République du Panama à la tête d'une délégation parlementaire

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, effectue, jeudi et vendredi, une visite de travail en République du Panama, à la tête d’une délégation parlementaire.

En marge de cette visite, la délégation parlementaire prendra part à la cérémonie d’inauguration de l’extension de l'espace de la Bibliothèque Roi Mohammed VI au siège du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes, a indiqué la Chambre des conseillers dans un communiqué.



Par ailleurs, M. Mayara participera aux travaux de l’Assemblée générale annuelle du parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes, ajoute la même source, faisant savoir qu’il prononcera une allocution au nom du Maroc lors de la séance plénière.



Cette visite constitue également l'occasion de la tenue du sommet du Forum parlementaire des pays d'Afrique, d'Amérique Latine et des Caraïbes, avec la participation des présidents des Unions régionales et interrégionales aux niveaux africain et latino-américain, selon le communiqué.



La délégation parlementaire comprend notamment le premier vice-président de la Chambre des conseillers, Mohamed Hanine et d'autres membres de la Chambre.

MAP: 18/05/2023