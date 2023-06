M. Mayara et le président du Sénat italien examinent les moyens de booster la coopération parlementaire

Les présidents de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, et du Sénat italien, Ignazio La Russa, ont examiné, mercredi à Rome, les moyens de booster la coopération parlementaire entre les deux pays.

“Nous avons ouvert une nouvelle page dans la coopération parlementaire entre Rabat et Rome basée sur un dialogue franc et clair”, a déclaré à la MAP M. Mayara, en visite de travail en Italie, soulignant la volonté de la Chambre des Conseillers et du Sénat italien à renforcer davantage leurs relations bilatérales.

“Une visite de M. La Russa est prévue à Rabat”, a-t-il annoncé, notant qu’un mémorandum d’entente entre les deux institutions législatives figure au menu de ce déplacement.

Lors de cette entrevue, les deux responsables se sont, en outre, penchés sur les différentes réformes entreprises au Royaume et sur plusieurs autres questions d’intérêt commun, notamment la migration et la sécurité.

Tenue en présence de l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Balla, la rencontre a été, également, l’occasion d’échanger autour de sujets ayant trait aux menaces terroristes, aux différentes formes d’extrémisme transcendantes et au trafic de drogue provenant de la région du Sahel, qui “met en danger toute la région”.

S’agissant de la question nationale, le président de la chambre des Conseillers a souligné que le plan d’autonomie proposé par le Royaume pour trouver une solution définitive au différend artificiel autour du Sahara marocain est la “seule option possible”.

En sa qualité de président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), le responsable marocain a pris part à Rome à la 49ème réunion du Bureau de l’organisation méditerranéenne.

A cette occasion, M. Mayara a présenté mardi les thèmes clés sur lesquels se penchera son travail pendant son mandat à la tête de l’APM. Il s’agit notamment de la question migratoire, la lutte contre le terrorisme et la transition énergétique.

Dans ce cadre, il s’est entretenu avec nombre de responsables parlementaires et gouvernementaux italiens et saint-marinais, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et collaborer de près au niveau de l’APM pour une action commune en faveur de la Méditerranée.

(map 07/06/2023)