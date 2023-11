M. Mayara: La Chambre des conseillers engagée à accompagner la dynamique des relations maroco-allemandes

La Chambre des conseillers est pleinement engagée à accompagner la dynamique des relations entre le Maroc et l'Allemagne pour inclure divers aspects de la coopération bilatérale, a affirmé, mardi à Rabat, son président Enaam Mayara. Lors d'une réunion tenue au siège de la Chambre avec une délégation allemande dirigée par le président du groupe d'amitié interparlementaire pour les relations avec les États du Maghreb au Bundestag, Carl-Julius Cronenberg, M. Mayara a souligné l'importance des relations politiques entre les deux pays amis, notant qu'elles ont connu une dynamique positive ces dernières années, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Après avoir donné des explications sur l'action de la Chambre et sa place dans la structure constitutionnelle marocaine, M. Mayara a relevé la forte présence du Royaume dans les groupements politiques régionaux et les blocs économiques régionaux et internationaux, ainsi que son implication dans les initiatives visant à réaliser le développement et la stabilité et à promouvoir les valeurs communes de dialogue et d'entente entre les peuples.

Sur la question de l'intégrité territoriale du Royaume, le président de la Chambre des conseillers a salué la position de l'Allemagne ''en faveur du processus onusien de règlement et de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme base politique et réaliste pour résoudre ce conflit qui dure depuis plus de quatre décennies''.

Dans ce contexte, M. Mayara a évoqué la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne qui ''constitue un terreau fertile pour les groupes armés, les réseaux d'immigration clandestine et de la traite des êtres humains'', soulignant que "les relations étroites entre le +Polisario+ et ces groupes font peser des menaces sur le continent africain ainsi que sur l'Europe''.

Pour sa part, M. Cronenberg a salué le partenariat multiforme entre les deux pays, exprimant la volonté de son pays de poursuivre les efforts pour élargir son champ d’action et consolider ses acquis.

Le Maroc représente un "modèle à suivre dans la région en matière de stabilité politique et institutionnelle et un partenaire économique privilégié sur les plans régional et international", a affirmé le responsable allemand, notant que la visite de la délégation parlementaire allemande au Maroc lui a permis de "prendre connaissance des différents chantiers lancés par le Royaume, en particulier dans le domaine social".

Les deux parties ont convenu, lors de cette rencontre, de poursuivre la coordination entre les deux institutions législatives, exprimant leur "satisfaction" de la qualité de la coopération entre la Chambre des conseillers et la Fondation Konrad-Adenauer sur le plan parlementaire.

(MAP 21.11.2023)