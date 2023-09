M. Mayara préside à Amman la 50è réunion du bureau de l'APM

M. Enaam Mayara, président de l'Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM), a présidé, lundi à Amman, les travaux de la 50è réunion du bureau de cette instance, axés sur l'examen de plusieurs sujets d'intérêt régional et international et de la mission de haut niveau de l'APM au Moyen-Orient.

Les participants à ce rendez-vous bisannuel du bureau de l'APM ont passé en revue les points inscrits à l'ordre du jour, relatifs notamment aux derniers développements de la situation dans la zone méditerranéenne, outre plusieurs autres questions, dont le trafic d'enfants et la traite humaine en général dans les zones de conflits et le rôle des Parlements dans la lutte lutter contre ces phénomènes.

Ils ont également évoqué la participation de l'APM aux travaux de la prochaine Assemblée générale des Nations-Unies et de la COP-28 aux Emirats arabes unis.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mayara a indiqué que le programme de la délégation de l'APM au Moyen-Orient comprend, outre la Jordanie, des visites sur le terrain en Palestine et en Israël, dans l'objectif de rapprocher les points de vue des deux parties, sur le plan parlementaire, et d'œuvrer à la tenue du deuxième Forum parlementaire international de paix au Moyen-Orient, après la première édition organisée par l'APM en 2009 à Malte, en partenariat avec les Nations-Unies.

L'objectif de la visite, a-t-il poursuivi, consiste aussi à soutenir le dialogue entre les parties à travers la diplomatie parlementaire et le rapprochement des points de vues des principaux acteurs concernés pour prendre connaissance de leurs positions en vue d'examiner les choix et les scénarios et envisager des solutions conformément aux résolutions des Nations-Unies.

A cet effet, a-t-il affirmé, "nous allons œuvrer à identifier des démarches précises pour réinstaurer la confiance entre les parties et lutter contre la violence, pour l'amélioration des conditions de vie des Palestiniens et promouvoir la sécurité des civils de façon générale".

Par ailleurs, M. Mayara a indiqué que la tenue à Amman de la 50è réunion du bureau de l'APM témoigne du soutien de l'instance parlementaire méditerranéenne aux réformes lancées par le Royaume hachémite de Jordanie aux niveaux politique et économique, mais aussi de la consécration des relations Nord-Sud.

Le programme de la visite de la délégation de l'APM au Moyen-Orient comprend également plusieurs rencontres avec de hauts responsables jordaniens, palestiniens et israéliens, ainsi qu'avec le Sous-secrétaire général, Commissaire général adjoint de l'Office de secours et de travaux des Nations-Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Présidé par le Maroc, le Bureau de l'APM est composé des représentants de neuf Parlements du pourtour méditerranéen, 5 du sud de la Méditerranée et 4 du nord.

