M. Mayara réitère le soutien du Maroc à l’unité territoriale du Yémen et à sa souveraineté

Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a réitéré, lors d'une rencontre lundi à Rabat avec le président de la Chambre des représentants yéménite, Sultan Said Al Barkani, le soutien du Maroc à l'unité territoriale du Yémen et à sa souveraineté.

M. Mayara a relevé, à cet égard, l’adhésion ferme et constante du Royaume à trouver les solutions escomptées à la crise au Yémen qui "menace la sûreté et la stabilité de toute la région", appelant à conjuguer les efforts aux niveaux arabe et international pour mettre fin à la crise humanitaire que vit le peuple yéménite et dénoncer les pratiques des milices houthies, indique un communiqué de la Chambre des conseillers. M. Mayara s’est en outre réjoui de cette rencontre, qui intervient dans le cadre des liens fraternels unissant les deux pays frères, tout en se félicitant du niveaux de leurs relations bilatérales.

De son côté, M. Said Al Barkani a tenu à présenter ses vifs remerciements au Maroc pour son soutien au Yémen à tous les niveaux, ainsi que pour les efforts consentis par le Royaume en vue d'atténuer les souffrances du peuple yéménite et de soutenir ses aspirations à l'instauration des institutions de l’État, selon la même source.

Il a fait état, en ce sens, des multiples facettes des souffrances du peuple yéménite suite à la rébellion des milices houthies contre le pouvoir légitime et la poursuites de leurs graves exactions, crimes horribles et atteintes aux droits et libertés.

Le président de la Chambre des représentants yéménite n'a pas manqué, à cette occasion, de réitérer le soutien constant de son pays à la marocanité du Sahara, qu'il ne cesse d'exprimer dans tous les forums et foras internationaux et régionaux.

Lors de cette entrevue, conclut le communiqué, les deux parties ont convenu de la nécessité de consolider leur action parlementaire commune et de coordonner leurs efforts afin de défendre les questions d'intérêt commun sur les scènes régionale et internationale.

