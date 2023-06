M. Mayara s'entretient avec le ministre des Affaires étrangères italien

Le renforcement de la coopération entre les pays méditerranéens, notamment au niveau parlementaire, a été au centre d’entretiens, mercredi à Rome, entre le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, en sa qualité de président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), et le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la participation de M. Mayara à la 49ème réunion du Bureau de l’APM, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre les pays méditerranéens, à travers l’action parlementaire, pour relever les différents défis auxquels fait face la région.

Dans une déclaration , le responsable marocain, élu récemment à l’unanimité à la tête de l’institution méditerranéenne, a indiqué que cette rencontre a permis de se pencher sur les différentes formes de coopération entre les pays de la région, particulièrement au niveau parlementaire, saluant le soutien de l’Italie à l’APM, qui siège à Naples.

Selon M. Mayara, cette rencontre a également été l’occasion de souligner la qualité des relations maroco-italiennes. “Le MAE italien a assuré que les relations politiques entre les deux pays sont excellentes et que les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale sont ouvertes à plusieurs niveaux, notamment en matière des échanges commerciaux et des énergies renouvelables”, a fait savoir le président de la chambre des Conseillers.

Pour sa part, M. Tajani a affirmé à la MAP que la stabilité et la sécurité de la Méditerranée sont des objectifs prioritaires de la politique étrangère italienne, notant, dans ce sens, que “l’interconnexion profonde entre la région méditerranéenne, nord-africaine et sahélienne conduit l’Italie à renforcer son rôle de pays-pont dans les relations entre l’Union européenne et les pays de la région”.

Selon le ministre italien, “la dimension parlementaire est un témoin direct de la volonté des citoyens, de notre peuple méditerranéen, et donc le premier et le plus immédiat porteur de leurs aspirations pour l’avenir”.

La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Royaume en Italie, Youssef Balla, et le Secrétaire général de l’APM, Sergio Piazzi.

A l’occasion de cette 49ème réunion du Bureau de l’APM, M. Mayara a présenté mardi les thèmes clés sur lesquels se penchera son travail pendant son mandat à la tête de l’organisation méditerranéenne. Il a indiqué qu’il placera la question migratoire, la lutte contre le terrorisme et la transition énergétique au cœur de son mandat à la tête de l’organisation méditerranéenne.

Dans le cadre de sa visite de travail, M. Mayara s’est, par ailleurs, entretenu avec nombre de responsables parlementaires et gouvernementaux italiens et saint-marinais, dans le but de renforcer la coopération bilatérale et collaborer de près au niveau de l’APM pour une action commune en faveur de la Méditerranée.

L’APM est une organisation internationale créée en 2005 par les parlements nationaux des pays de la région Euro-méditerranéenne. Elle est le successeur légal de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée (CSCM), lancée au début des années 90.

L’APM réalise l’essentiel de son travail au sein de trois Commissions permanentes. Elle se réunit chaque année en Session plénière. Elle peut également créer des groupes de travail, des comités ad hoc ou des groupes de travail spéciaux pour traiter un sujet particulier (la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la confiance, le soutien à la paix, les migrations massives, le libre-échange et les investissements, l’intégration économique, le changement climatique, l’énergie, les droits de l’homme, le dialogue des civilisations, les questions de genre…).

(map 07/06/2023)