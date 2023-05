M. Ouahbi: L’investissement, l'un des axes stratégiques pour la dynamisation de l’économie nationale

L’investissement constitue l’un des axes stratégiques visant à dynamiser l’économie nationale, a souligné vendredi à Marrakech, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Ce chantier stratégique contribue à soutenir le processus de développement que connait le Royaume dans tous les domaines, a ajouté M. Ouahbi dans une allocution lue en son nom, lors d’un séminaire organisé par l’Union Internationale des Avocats (UIA) en collaboration avec l'Ordre des Avocats de Marrakech sous le thème "Le droit et l'avocat, leviers pour les investissements".



Le ministre a souligné que les réformes entreprises par le Maroc ont permis de réaliser des résultats importants comme en témoigne la croissance du flux des Investissement Directs Etrangers (IDE) dans notre pays, précisant que ces IDE ont enregistré une hausse de 53,6% à fin février de l'année en cours.



"Le ministère de la justice a contribué à la consolidation de plusieurs acquis importants dans le domaine de l’amélioration du climat des affaires et ce, grâce à la réforme de l’arsenal juridique en relation directe avec le domaine économique", a-t-il enchainé, se félicitant que le Maroc a pu réaliser en 2020, un saut remarquable sur l’indice de "Doing Dusiness" du Groupe de la Banque Mondiale.



De son côté, la présidente de l’UIA, Mme Urquiola De Palacio, a relevé que le comité local marocain des avocats a été toujours un membre très actif au sein de cette association internationale, faisant remarquer que le Maroc accueille de façon annuelle des séminaires "à grand succès" de l’UIA.



Dans ce contexte, elle a donné un aperçu détaillé sur cette Union Internationale, qui représente une plateforme importante de partage des expériences entre avocats, firmes et associations d’avocats issus des quatre coins du monde.



"Nous sommes réunis aujourd’hui pour engager une réflexion aux niveaux régional et global sur une thématique d’une grande actualité à savoir le rôle de l’avocat dans le cadre de la promotion de l’investissement", a-t-elle ajouté.



Le président du comité local marocain de l’UIA, Tarek Zouhair, a souligné, quant à lui, que les axes abordés par ce séminaire visent à mettre en exergue le rôle de l’avocat et de la justice en tant que levier de la sécurité juridique et judiciaire et de la promotion de l'investissement.



Cette rencontre abordera aussi des thématiques d’une grande actualité, telles que la médiation, l’arbitrage et les autres modes de règlement des conflits commerciaux, a-t-il ajouté, relevant que ce séminaire offre, de même, l’opportunité d'engager un débat sur les mécanismes mis à la disposition des avocats, dans le cadre de l’accompagnement et de la promotion de l’investissement.



Les participants à ce séminaire débattront, deux jours durant, des thématiques se rapportant notamment au "rôle de l'avocat et du droit dans la garantie de la sécurité juridique des investissements", "Les méthodes de règlements des conflits comme levier des investissements", "le cadre juridique de l'investissement à l'échelle nationale et internationale", "L'appui financier et juridique des investissements et la nouvelle Charte de l'Investissement" et "Le Maroc HUB pour l'investissement en Afrique".



Créée en 1927, l’UIA représente près d’un million d'avocats grâce à ses membres individuels et collectifs (barreaux, fédérations et associations), répartis dans plus de 110 pays. Cette instance promeut les principes essentiels de la profession d'avocat et participe au développement de la science juridique dans tous les domaines du droit au niveau international.

MAP: 05/05/2023