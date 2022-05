M. Sekkouri met en relief l’expérience marocaine pionnière dans le domaine de la promotion de l’emploi

Le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, M. Younes Sekkouri, a mis en relief, mardi à Marrakech, l’expérience marocaine pionnière dans le domaine de la promotion de l’emploi et de l’employabilité en faveur des catégories vulnérables, dont les jeunes et les femmes.

M. Sekkouri, qui intervenait à la cérémonie d’ouverture de la 5ème Réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail, a mis l’accent sur les différents programmes sectoriels initiés par le gouvernement sur Hautes Instructions Royales, pour la promotion de l’emploi en ciblant en particulier les catégories vulnérables.



Dans ce contexte, il a mis en exergue le programme "Awrach", ciblant les personnes ayant perdu leur travail à cause de la pandémie de la Covid-19, les personnes ayant des difficultés d'accéder au marché du travail, ainsi que les secteurs et les entreprises touchés par la pandémie de Covid-19.



Le responsable gouvernemental a aussi mis en avant le programme "Forsa", qui s’adresse à toutes les personnes porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat, relevant que ce programme met l’autonomisation des citoyens au cœur de son action, et prévoit ainsi deux dispositifs combinant accompagnement et financement.



Par ailleurs, M. Sekkouri a souligné que le chantier Royal relatif à la généralisation de la protection sociale a "surpris" les partenaires du Maroc par sa cadence et les moyens mobilisés pour sa mise en œuvre.



Concernant cette réunion ministérielle, il a relevé que les recommandations émanant de cette rencontre seront de nature à booster la coopération dans le pourtour méditerranéen.



Organisée par le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et co-présidée par la Commission européenne à travers la Direction Générale en charge de l’Emploi et des Affaires sociales, ainsi que le ministère du Travail du Royaume hachémite de Jordanie, en présence de l’Union pour la Méditerranée, la 5ème Réunion ministérielle de l’UpM va débattre des défis pressants sur le marché du travail dans la région euro-méditerranéenne, en particulier sur la manière d’assurer à tous, surtout aux plus vulnérables, une reprise inclusive, verte, numérique et durable. La conférence permettra de présenter l’ambition derrière la stratégie jeunesse de l’UpM, consistant à se concentrer sur les initiatives régionales pour l’employabilité des femmes et à mettre en lumière les actions de l’ONUDI pour les soutenir dans leurs efforts d’autonomisation économique.



La 4e réunion ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail a eu lieu à Cascais, au Portugal, les 2 et 3 avril 2019, sous le titre "Emplois, compétences et opportunités pour tous".

MAP: 17/05/2022