M. Talbi Alami s'entretient avec le Président de la Commission de la défense nationale à l’Assemblée nationale française

Le Président de la chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président de la commission de la défense nationale et des forces armées à l’Assemblée nationale française, Thomas Gassilloud, actuellement en visite de travail au Maroc.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays, ainsi que sur certaines questions internationales et régionales d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les deux parties ont relevé la volonté commune de faire progresser la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment parlementaire, appelant à renforcer les rôles du Forum parlementaire franco-marocain, qui a tenu sa dernière session en 2019 à Paris.

Elles ont aussi discuté des derniers développements de la question nationale et du plan d’autonomie en tant que solution réaliste et crédible bénéficiant d’un soutien régional et international pour résoudre le différend artificiel autour du Sahara marocain.

Les deux parties ont également abordé des questions d’intérêt commun telles que la sécurité et la stabilité internationales, la migration, la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables et la transformation numérique, ajoute la même source.

