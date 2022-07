M. Talbi Alami s'entretient à Rabat avec le président du Conseil global pour la tolérance et la paix

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du (GCTP), Ahmad Bin Mohammed Al Jarwan, en marge de la 10ème session du Parlement global pour la tolérance et la paix qui se tient du 13 au 15 juillet à Rabat et Dakhla.

Lors de cet entretien, qui s'est déroulé en présence du premier vice-président de la Chambre, Mohamed Sebbari, MM. Talbi Alami et Al Jarwan ont mis en exergue le rôle des parlements et des parlementaires dans la diffusion de la culture de tolérance et du vivre-ensemble, ainsi que dans le rapprochement entre les peuples, indique un communiqué de la Chambre.

Au début de cette rencontre, M. Al Jarwan a mis en avant l'implication du Royaume dans le soutien aux efforts internationaux de paix et de sécurité.

Il a, en outre, passé en revue le contexte de la création du GCTP, ses objectifs et son rôle dans la diffusion de la culture de tolérance, face à l'expansion de l’extrémisme et de la violence.

Pour sa part, le Président de la Chambre des représentants a salué les efforts du GCTP et de ses différentes structures, notamment le Parlement global pour la tolérance et la paix, soulignant que la 10ème session sera l'occasion de présenter l'expérience du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et les discours de haine, de promotion de la tolérance religieuse, et de défense des questions de la paix, de la sécurité et de la coexistence.

Ces discussions ont également été l'occasion d'aborder les questions liées à la paix et à la sécurité internationales, dont la crise sanitaire mondiale et les conditions économiques et sociales actuelles.

(map 13/07/2022)