M. Talbi El Alami et M. Mayara s’entretiennent avec leurs homologues et chefs de délégations participant à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel

Les Présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des Conseillers, Rachid Talbi El Alami et Enaam Mayara, ont tenu des réunions bilatérales avec les Présidents des Parlements et les chefs de délégations participant à la Conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux, organisée à Marrakech du 13 au 15 juin.

"Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire et de la présence distinguée du Parlement marocain en ses deux Chambres, les deux Présidents se sont entretenus avec Mme Pastor Lindiwe Dlamini, Présidente du Sénat du Royaume d'Eswatini, M. Emmanuel Sinzohagera, Président du Sénat de la République du Burundi, Mme Tulia Ackson, Présidente de l'Assemblée Nationale de la République de Tanzanie et M. Jatta Fabakary Tombong, Président de l'Assemblée Nationale de la République de Gambie", relève le communiqué du Parlement.



Les deux Présidents se sont également entretenus avec le président de la Commission de la coopération parlementaire de la Chambre des Représentants de la République d'Indonésie, Fadli Zonn, le Président de l'Assemblée nationale du Royaume de Thaïlande, Samuelu Penitala Teo, le Président du Parlement de Tuvalu, Wichitcholchai Pornpetch et le ministre des Affaires Islamiques et des Habous de la République de Djibouti, Barreh, Moumin Hassan.



Tous ces entretiens ont porté sur “les moyens de promouvoir la coopération parlementaire bilatérale et de renforcer la consultation et la coordination lors des forums parlementaires internationaux”, souligne le communiqué.



Par ailleurs, toutes les délégations ont unanimement salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans la consolidation du dialogue interconfessionnel et la consécration des valeurs de coexistence et de tolérance, mettant en avant le succès et la bonne organisation de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel actuellement organisée à Marrakech, conclut-on.

MAP: 15/06/2023