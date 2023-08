M. Talbi El Alami expose à Jakarta le modèle de développement du Royaume

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a mis en exergue, mardi à Jakarta, le modèle de développement marocain et les grands chantiers lancés par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

M. Talbi El Alami, qui a participé en tant qu'invité principal à la séance de dialogue parlementaire avec le Maroc, tenue dans le cadre des travaux de la 44e Session de l'Assemblée parlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (AIPA), qu'abrite la Chambre des Représentants de la République d’Indonésie (5-10 août) sous le thème "Le parlement s'adapte pour une ASEAN stable et prospère", a souligné “la particularité du modèle de développement marocain et les grands chantiers lancés par le Royaume du Maroc sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui a permis au Royaume de jouir de la prospérité et de la stabilité”, indique un communiqué de la chambre des représentants.

Il a également abordé, lors de cette séance tenue sous le thème “coopération parlementaire, engagements communs pour la paix, stabilité et la prospérité”, en présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc aux républiques d’Indonésie et de Singapour, Ouadie Benabdellah, les 60 années d'expérience parlementaire marocaine, passant en revue les relations du pouvoir législatif avec les autres pouvoirs, ainsi que les prérogatives et les compétences du Parlement marocain en vertu de la Constitution de 2011 au niveau de la législation, du contrôle de l’action gouvernementale, de l'évaluation des politiques publiques, ainsi que de la diplomatie parlementaire lors des divers forums Parlementaires régionaux et internationaux, ajoute la même source.

De leur côté, les représentants des Parlements des États membres participant à la séance de dialogue parlementaire avec le Maroc se sont félicités du rôle de premier plan du Royaume dans les domaines de l’économie, de la diplomatie et de la coopération sud-sud, saluant un modèle à suivre en la matière sur les plans continental et international. Ils ont, de même, loué l'action du Royaume en tant que pays stable et acteur clé dans la diffusion de la paix et de la coexistence, souligne le communiqué.

Par ailleurs, le Président de la Chambre des Représentants a tenu, mardi et mercredi, des rencontres bilatérales avec la présidente de la Chambre des représentants de l’Indonésie, Puan Maharani, le président de la Chambre des représentants de la Malaisie, Rais Yatim, le président de la Chambre des représentants de la Thaïlande, Wan Muhamad Noor Matha, le président de l’Assemblée législative du Brunei, Abdul Rahman Taib, le président de l’Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, ainsi que la présidente de la Commission des affaires sociales et du Groupe des femmes parlementaire au sein de l’Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thuy Anh, indique-t-on.

Les rencontres ont porté sur les moyens de consolider la coopération parlementaire, tout en soulignant l’importance du respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États, ainsi que la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, relève le communiqué, ajoutant que ces entretiens ont été une occasion pour M. Talbi El Alami et les présidents des assemblées législatives et chefs de délégations, de discuter des questions d’intérêt commun, de la situation sur les scènes régionale et internationale, ainsi que des moyens de renforcer la coordination dans les forums parlementaires internationaux.

(MAP 09.08.2023)