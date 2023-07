M. Talbi El Alami s’entretient avec le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Everad Gonsalves, actuellement en visite au Maroc.

Les deux parties ont passé en revue les relations entre le Maroc et Saint-Vincent-et-les-Grenadines dans différents domaines, soulignant l’importance d’intensifier la coordination parlementaire bilatérale et multilatérale, a indiqué un communiqué de la première Chambre.

A cette occasion, M. Talbi El Alami a évoqué les chantiers de réformes au Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, dans différents domaines notamment les énergies renouvelables, la transition numérique et l’industrie, qui ont placé le Royaume sur la voie du développement global et multidimensionnel, à même de s’ériger en un pôle de stabilité et de développement.

De son côté, M. Everad Gonsalves a souligné que cette rencontre a été l’occasion de s’informer de l’expérience parlementaire, politique et constitutionnelle du Maroc.

Il a mis en avant l’importance de renforcer la coopération parlementaire entre le Maroc et Saint-Vincent-et-les-Grenadines aux niveaux bilatéral et multilatéral, appelant à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les institutions législatives des deux pays au service de leurs intérêts communs.

(map 20/07/2023)