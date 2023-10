M. Talbi El Alami s’entretient à Rabat avec le président du Conseil national de la transition de la République de Guinée

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du Conseil national de la transition de la République de Guinée, Dansa Kourouma, sur le rôle des deux institutions législatives dans le renforcement du dialogue et de la communication effective.

Ces échanges, qui se tiennent dans le cadre de la participation de M. Kourouma et la délégation l’accompagnant au Forum Parlementaire Mondial en marge des Assemblées annuelles 2023 du Groupe de la Banque mondiale et du Fond monétaire international, ont été l’occasion de souligner l’importance de la coordination parlementaire bilatérale et multilatérale, l’ouverture sur les différentes expériences et l’échange des expertises.

Les deux parties se sont félicitées des bonnes relations entre les deux pays et de la politique du Royaume du Maroc à l’égard des pays du continent africain, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.

A cette occasion, M. Kourouma a présenté les condoléances de son pays au Royaume du Maroc à la suite du séisme survenu le 8 septembre 2023, en exprimant la solidarité de la Guinée et son appréciation des efforts déployés par le Royaume pour faire face à cette catastrophe et pour en atténuer les effets, ajoute la même source.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont également mis en avant les grands chantiers lancés par le Royaume du Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que les moyens de développer les relations parlementaires aux niveaux bilatéral et multilatéral.

(map 16/10/2023)