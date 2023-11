Marche verte : M. Bensaid visite et inaugure plusieurs projets de développement à Assa Zag

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a donné, samedi, dans la commune d'Al Mahbas (province d'Assa Zag), le coup d'envoi des travaux de construction de deux stades de proximité et s'est informé sur l'état d'avancement des travaux de construction de deux centres de conférences et d’accueil.





M. Bensaid, qui était accompagné du wali de la région Guelmim Oued-Noun, Mohamed Najem Abhay, du gouverneur de la province d’Assa Zag, Youssef Kheir, de la présidente du conseil de région, Mbarka Bouaida , ainsi que d'élus et de plusieurs personnalités civiles et militaires, a donné le coup d’envoi des travaux de construction de deux stades de proximité dans la commune d'Al Mahbas, et ce dans le cadre des célébrations marquant le 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche verte.





Ces deux stades s'inscrivent dans le cadre d’un projet relatif à la construction de huit stades de proximité relevant de la Direction provinciale du MEN à Assa Zag aux niveaux des collectivités territoriales d'Al Mahbas, de Aouint Lahna, de Aouina Igman, d’Al Birat, et de Touizgui, pour un coût total qui s’élève à 5.7 millions de DH.





Ces deux projets qui seront érigés chacun sur une superficie de 1.040 mètres carrés comprennent un terrain de handball, un terrain de basket-ball et un autre de volley-ball, viennent contribuer au renforcement des infrastructures sportives de la région et offrent des espaces propices à la pratique sportive dans la province.





Dans la même commune d’Al Mahbas, et dans le cadre du renforcement des infrastructures culturelles, M. Bensaid s’est informé de l’état d’avancement des travaux de construction d’un centre de conférences et d’un autre d’accueil sur une superficie totale estimée à 10 mille mètres carrés, dont 800 mètres carrés couverts.





La mise en place de ces deux projets s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat d'un coût total de 50 millions de dirhams, qui vise à financer et mettre en œuvre le programme de mise à niveau de la commune d’Al Mahbas en vue de la création de projets liés à la construction de deux centres d'accueil et de conférences, et à l’aménagement des zones d’Al Mahbas et de Bir 6, sous la supervision de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud.





Le projet du centre d'accueil comprend un espace pour les ateliers et les présentations, un café restaurant, 24 chambres et 6 suites d'hébergement. Le deuxième projet relatif à la construction d’un centre des conférences d’une capacité d’accueil de 340 personnes, comprend un café restaurant et une salle multifonctionnelle.





Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a fait savoir que cette visite dans la province d'Assa-Zag s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant la glorieuse Marche Verte, une marche de développement socio-économique qui se poursuit sous le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI.





Le ministre a, par ailleurs, évoqué la convention signée à Al-Mahbas, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de la région de Guelmim Oued-noun et le conseil de la région, dans le but de renforcer les infrastructures et la diversification de l'offre culturelle au profit des jeunes de la région pour un montant de plus de 300 MDH.





Cette convention concerne plusieurs domaines, dont la jeunesse, la protection de l'identité et du patrimoine matériel et immatériel, notamment la valorisation et l'investissement de l'héritage hassani et amazighe, a-t-il fait observer, soulignant que le ministère s’emploie, dans le cadre d'un partenariat avec la région Guelmim Oued-noun à protéger ce patrimoine en le mettant en valeur et en y investissant.



MAP 04/11/2023