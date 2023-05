Maroc-Arabie saoudite: Approbation d'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine culturel

Le Conseil des ministres saoudien a approuvé, lors d'une réunion tenue mardi à Djeddah, sous la présidence du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al-Saud, un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine culturel entre le ministère de la Culture du Royaume d'Arabie saoudite et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc.

Le Maroc et l'Arabie saoudite avait signé, le 7 décembre dernier, un protocole d'accord de coopération dans le domaine culturel, eu égard aux liens d'amitié existant entre les deux pays et à leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine culturel conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.



Le protocole d'accord a été signé par le ministre saoudien de la Culture, le Prince Badr bin Abdullah bin Farhan, et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, en marge de la 23eme session de la Conférence des ministres responsables des affaires culturelles dans le monde arabe, dans la capitale saoudienne.



Ce mémorandum d'entente vise à renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines culturels, notamment ceux liés au patrimoine, à l'architecture et au design, aux musées, aux arts visuels, au théâtre et aux arts de la scène, à la littérature et à l'édition, à la mode, aux arts culinaires, au cinéma et à la musique, ainsi qu'à l'échange d'expériences sur les systèmes et les politiques d'aspect culturel.



L'accord couvre également l'échange de participation à des festivals et événements culturels entre les deux pays, la facilitation de toutes les procédures nécessaires à cet effet, et l'échange d'expériences sur la mise en œuvre des accords de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).



Les deux parties ont également convenu de travailler à la mise en œuvre des domaines de coopération mentionnés dans ce mémorandum d'entente à travers l'échange de délégations officielles, d'experts et de spécialistes dans divers domaines culturels, la mise en place de programmes de formation, de séances de travail et de renforcement des capacités et la tenue de séminaires pour les spécialistes, les intellectuels et les artistes des deux parties.

MAP: 17/05/2023