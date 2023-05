Maroc-Belize: Une volonté partagée de renforcer les relations bilatérales

Le vice-président de la Chambre des représentants, Hassan Benomar, s'est entretenu, vendredi à Rabat, avec le ministre de l’Agriculture, de la Sécurité alimentaire et de l’Entreprise du Belize, Jose Abelardo, en visite dans le Royaume pour participer au Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient actuellement à Meknès.

Ces entretiens ont été l’occasion pour MM. Benomar et Abelardo d’aborder certaines questions internationales d'intérêt commun et de souligner l'importance de la coordination au sein des forums parlementaires internationaux et régionaux pour servir les intérêts des deux pays, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.



A cette occasion, M. Benomar a exprimé la ferme volonté du Maroc de consolider les relations de coopération avec le Belize, notamment dans le domaine parlementaire, rapporte la même source, ajoutant qu’il a passé en revue les spécificités du système bicaméral au Royaume, ainsi que les prérogatives de la Chambre des représentants en matière de législation, de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques.



Il a également partagé avec le ministre bélizien un ensemble d’informations sur les secteurs dans lesquels le Maroc bénéficie d’une expérience pionnière, notamment l'agriculture, la gestion de l'eau et les énergies renouvelables, qui pourraient constituer la base d'une coopération bilatérale fructueuse. Au cours de cette rencontre, M. Benomar a également rappelé la participation distinguée de la Chambre des représentants au Forum des présidents des pouvoirs législatifs d’Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (FOPREL), le Maroc étant un membre observateur dans ce forum.

MAP: 05/05/2023