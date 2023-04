Maroc-Canada: Volonté d’approfondir la coopération parlementaire et de continuer la concertation sur des questions d'intérêt commun

Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara et le président du Sénat canadien, George F. Furey, ont réaffirmé mardi à Rabat leur volonté d'approfondir la collaboration parlementaire entre les deux pays et de continuer le dialogue politique et la concertation sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le président du Sénat canadien, actuellement en visite de travail au Maroc, à la tête d’une importante délégation parlementaire, et le président de la Chambre des Conseillers ont engagé des entretiens fructueux, revenant sur l’importance des relations historiques bilatérales qui ont célébré leurs 60ème anniversaire en 2022, indique un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens.

Les deux parties se sont ainsi engagées à travailler auprès de leurs gouvernements respectifs pour poursuivre l'approfondissement des très bonnes relations qui unissent les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de la promotion des droits et du leadership des femmes, de la paix et la sécurité, des changements climatiques, ainsi que dans le cadre des efforts conjoints visant à lutter contre le terrorisme, relève le communiqué.

Les deux présidents se sont dits encouragés par l'augmentation du commerce bilatéral, et du potentiel de croissance économique mutuellement bénéfique, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'aérospatiale, de l'éducation, de l'infrastructure et des technologies vertes, rapporte la même source.

A cette occasion,, M. Furey a souligné la place du Maroc comme un partenaire important en Afrique et salué le rôle du Royaume en faveur de la stabilité et du développement durable dans la région, ainsi que son engagement dans la lutte contre le terrorisme international, qui contribue à la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord et au-delà.

MAP: 12/04/2023