Maroc-République Tchèque: Vers une coopération renforcée dans le domaine du transport

Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la République tchèque dans le domaine du transport ont été au centre d'une rencontre, lundi à Munich, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, et son homologue tchèque, Martin Kupka.

Cette réunion a été l'occasion d'aborder différents sujets d'intérêt commun, comme les potentialités ferroviaires qu'offre le Maroc, le développement de la coopération dans le domaine du transport aérien et ferroviaire entre les deux pays, et la participation du Maroc au 27ème Congrès mondial de la route, qui aura lieu du 02 au 06 octobre à Prague. Dans ce contexte, M. Abdeljalil a déclaré à la MAP que les deux pays ont décidé d’œuvrer ensemble pour renforcer les connexions aériennes pour permettre notamment le développement du tourisme de la République Tchèque vers le Maroc, et de poursuivre les échanges bilatéraux pour promouvoir la coopération dans le domaine du transport.



De son côté, M. Kupka a mis en avant l'importance des potentialités attractives dont regorge le Royaume pour son pays, soulignant l'intérêt de renforcer les relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment celui du transport.



Cet entretien a été tenu en marge de la Conférence internationale sur les e-carburants, organisée par le ministère allemand du Numérique et des transports (BMDV).

MAP: 04/09/2023