M.Bensaid:Création d’un ”Pass Jeunes” offrant de nouvelles prestations

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid a annoncé, jeudi à Rabat, que son département envisage de matérialiser la création d’un ”Pass Jeunes” qui permettra à cette frange de la société de bénéficier de multiples prestations et avantages.

Ce ”Pass Jeunes” sera créé par le ministère en partenariat avec les opérateurs privés, les établissements publics et les collectivités territoriales, a-t-il indiqué, lors de la présentation le budget sectoriel de son ministère devant la Commission de l’éducation, de la culture et de la communication.

Le ministre a affirmé que son département planche sur la révision de l’offre des établissements de jeunesse en s’appuyant sur deux fondamentaux, à savoir la mise en place d’un nouveau cadre de gestion et d’animation desdits établissements et le lancement de nouvelles prestations adaptées aux besoins des jeunes.

M. Bensaid a, par ailleurs, fait état de la promulgation de la loi sur les centres de protection de l’enfance et du décret portant création de la commission chargée du suivi et de l’exécution de la politique nationale intégrée en faveur des jeunes, d’un décret relatif aux maisons des jeunes et un autre sur la création de la carte jeunes, outre des décisions portant sur l’organisation des centres d’estivage relevant du ministère.

Sur le plan de la coopération, il a fait savoir que son ministère cherche à élargir ce champ en diversifiant les partenariats au niveau des États et des organisations opérant dans le domaine de la jeunesse, évoquant dans la foulée la sortie d’un guide sur les conventions signées et les partenariats conclus et ce, aux fins de faciliter la tâche des services centraux et extérieurs.

Concernant le volet de la communication avec les jeunes, le ministère se propose d’élaborer une nouvelle stratégie en la matière à travers la mise en place d’une plate-forme électronique dédiée aux jeunes, la création d’une bibliothèque numérique rassemblant des vidéos et des photos en attendant la construction d’un musée, a-t-il poursuivi.

Il a aussi annoncé la création d’un portail permettant aux jeunes d’accéder à des informations les concernant et à y exprimer leurs attentes et préoccupations à travers des sondages, outre les réseaux sociaux et autres applications sur les smartphones.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que son département lancera des initiatives portant sur la création d’espaces dédiés à l’accueil des jeunes entrepreneurs ou encore les jeunes en situation de précarité, avec à la clé, entre autres, un accompagnement pour une réelle insertion économique, des formations ciblées, ou encore un soutien adapté pour saisir les opportunités de financement.

S’agissant des relations avec la société civile, M. Bensaid a signalé que son département compte lancer un sondage pour mieux connaître les associations et leur action et pouvoir ainsi refonder la relation du ministère avec les acteurs associatifs, outre la mise en place de critères définissant clairement le champ de la coopération entre le ministère de tutelle et les associations accréditées, ou encore la conclusion de contrats-programmes avec les associations.

Concernant la mise à niveau des établissements dédiés aux jeunes, le ministre a assuré que son département prévoit de mettre sur pied un plan directeur d’aménagement portant sur la création de nouveaux établissements ou leur réhabilitation et ce, de manière à réduire les disparités territoriales, outre l’adoption de nouveaux modes de gestion desdits établissements et le perfectionnement de la formation du personnel.

